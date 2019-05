Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Sáng nay (11/5) tại kỳ họp bất thường HĐND TPHCM, 2 ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan được các đại biểu tín nhiệm bầu vào vị trí Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Với tổng số 90 đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu HĐND Khoá 9 nhiệm kỳ 2016- 2021 đã bỏ phiếu bầu 2 ứng viên cho vị trí 2 Phó chủ tịch UBND TPHCM là ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan.

Kết quả ông Ngô Minh Châu đã có 88 phiếu đồng ý và ông Võ Văn Hoan đạt 82 phiếu đồng ý. Như vậy cả 2 ông đều có số phiếu cao và chính thức giữ vị trí Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chúc mừng hai tân Phó chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng những người mới được bầu vào các chức vụ mới là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều môi trường công tác.

"Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích phát triển thành phố"

Thiếu tướng Ngô Minh Châu- Phó giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964 tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM), trình độ Đại học An ninh nhân dân; Đại học Kinh tế; Thạc sĩ Luật; Cử nhân lí luận chính trị. Ông Châu là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 10, gồm quận 8 và huyện Bình Chánh).

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Châu lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại Đội An ninh Nhân dân thuộc Công an quận 8 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1 Công an TPHCM; Phó Trưởng Công an quận rồi Trưởng Công an quận 8. Từ tháng 5/2007 đến nay, thiếu tướng Ngô Minh Châu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy- Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ông đã được tặng thưởng Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất.