Phát hiện bộ xương người ở Quảng Nam, nghi nạn nhân vụ sạt lở

Quảng cáo

Ngày 10/12, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện một bộ xương người ở sông Nước Xa.

Theo cơ quan công an vào sáng 9/10, khi đi rẫy, người dân địa phương phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa, đoạn chảy qua thôn 4, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My giáp với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Nhiều người đặt nghi vấn có thể là nạn nhân vụ sạt lở núi xảy ra ngày 28/10 ở huyện Nam Trà My khiến hàng chục người chết và mất tích.

Hiện lực lượng Công an huyện Bắc Trà My cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm.

Hoài Văn