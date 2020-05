Phát hiện hơn 400 chiếc bánh gói chứa hàn the trong cơ sở sản xuất nổi tiếng

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Trước đó, chiều 6/5, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh gói nổi tiếng tên Hiếu Nghệ của gia đình ông Trịnh Bản Hiếu (62 tuổi, trú tại phường Lê Mao, Tp Vinh). Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu thử hàn the trong các loại bánh tại cơ sở.

Hiện trường vụ việc.

Kết quả, sản phẩm bánh gói có phản ứng với test thử hàn the. Hàn the là chất không có trong danh mục chất phụ gia, hỗ trợ chế biên thực phẩm được quy định của Bộ Y tế. Công an TP Vinh đã lập biên bản, tạm giữ 407 chiếc bánh gói.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ để chuyển UBND thành phố ra quyết định xử phạt.

Cảnh Huệ