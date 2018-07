Phát hiện nhiều tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup

Chiều 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa tiếp tục triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức cá độ World Cup 2018 trên địa bàn.

Cụ thể, tối 8/7, Phòng PC45 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà của anh Trần Thuận An (31 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bắt quả tang An đang sử dụng mạng internet để tổ chức cho nhiều con bạc cá độ với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 13 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Thuận An cùng tang vật thu giữ liên quan đến cá độ. Ảnh C.A

Cùng thời gian trên, lực lượng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục kiểm tra quán cà phê Khánh tại xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Văn Khánh (34 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước) đang ghi trực tiếp cá cược cho khách tại quán cà phê và nhận thông tin cá cược qua tin nhắn với tổng số tiền cá cược hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các trinh sát PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Thương (35 tuổi, trú xã Tiên Hà) là người cùng tổ chức cá độ với Khánh. Tang vật tạm giữ gồm 1 máy tính xách tay, 1 router, 4 điện thoại di động, 2 cuốn sổ ghi cá cược, phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng cùng một số đồ vật có liên quan.

Hoài Văn