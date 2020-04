Phát hiện tài xế chở khách từ Hà Nội về Nghệ An bất chấp lệnh cấm

Quảng cáo

Ngày 19/4, thông tin từ công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tham mưu Chủ tịch UBND huyện Con Cuông về mức độ xử phạt về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” đối với 2 tài xế dùng ô tô cá nhân để vận chuyển khách từ Hà Nội trở về.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 18/4, tại Km 92+800 trên Quốc lộ 7A, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) phối hợp chốt kiểm tra y tế của thị trấn Con Cuông phát hiện xe ô tô con mang BKS 37A-101.00 do tài xế Ngân Văn C. (SN 1990, trú tại bản Chòm Muộng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông), chở 5 người từ huyện Đông Anh (Hà Nội).

Công an huyện Con Cuông kiểm tra giấy tờ xe đối với anh Ngân Văn C.

Anh C. khai báo chở người nhà đi làm việc ở Hà Nội trở về. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh toàn bộ những người trên xe là khách thuê C. chở về nhà. Ngay sau đó, tất cả những người ngồi trên xe đều được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17/4, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử phạt tài xế Lê Khắc Đ. (SN 1993, trú tại xóm 7, xã Đại Cường, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vì hành vi tương tự. Tại thời điểm đó, tài xế Lê Khắc Đ. điều khiển ô tô con mang BKS 90A-044.44 chở 4 người từ huyện Kim Bảng (Hà Nam) về huyện Con Cuông.

“Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với 2 tài xế. Do hôm nay là cuối tuần nên phải chờ đến thứ Hai, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên”, một vị lãnh đạo công an huyện cho biết.

Thu Hiền