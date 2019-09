Phạt hơn 200 triệu đồng doanh nghiệp bán xăng dầu không đạt chất lượng

Quảng cáo

Sau khi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Doanh nghiệp tư nhân Út Thích, Đoàn kiểm tra lấy một mẫu dầu DO 0.05S tại cột đo dầu số DO 0.05S số 22, sản xuất năm 2019 của Doanh nghiệp, tem kiểm định số 17A09140 để gửi thử nghiệm chất lượng.

Kết quả thử nghiệm số 1333 ngày 29/7 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ với chỉ tiêu công bố thì mẫu dầu DO 0.05S (ký hiệu mẫu XD 10) không đạt chất lượng (Điểm chớp cháy cốc kín “nhỏ hơn 30/55”) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học QCVN 01: 2015/BKHCN.

Như vây, Doanh nghiệp tư nhân Út Thích đã có hành vi vi phạm việc bán dầu DO 0.05S có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, với số lượng 3.000 lít, giá bán niêm yết tại thời điểm lấy mẫu 16.940 đồng/lít.

Theo đó, trong thời gian chờ thông báo kết quả thử nghiệm, Đoàn kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra lại thực tế số lượng hàng hóa Đoàn kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra đã niêm phong, tuy nhiên Doanh nghiệp đã bán hết (số lượng 3.000 lít dầu DO 0.05S đã niêm phong) toàn bộ số lượng hàng hóa đã bị kiểm tra, phát hiện vào trước đó.

Doanh nghiệp tư nhân Út Thích vi phạm Quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định xử phạt 203,28 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 02 (hai) tháng đối với Doanh nghiệp tư nhân Út Thích.

Phương Hoa - Nhật Huy