Phê bình Chủ tịch huyện vì không 'chấp hành' lệnh của Chủ tịch tỉnh

Cụ thể, sáng 18/7, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác phòng tránh bão số 3 tại huyện Quảng Xương. Tại khu vực bến cá xã Quảng Nham (Quảng Xương) vẫn còn tình trạng tàu thuyền chưa vào nơi tránh trú bão, nhiều hộ dân vẫn đang ở trong các chòi canh và nhà thu mua hải sản phía ngoài đê.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phê bình Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh về hoãn tất cả các cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng chống bão mà vẫn tổ chức họp HĐND huyện.

Đồng thời yêu cầu huyện Quảng Xương rà soát kiểm tra phương án ứng phó tại các tuyến đê xung yếu, phân công cán bộ đến các xã để chỉ đạo việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, hướng dẫn người dân chằng chống tàu thuyền để tránh va đập do gió to, sóng lớn. Sẵn sàng phương án di chuyển 700 hộ dân trong phạm vi 200m tính từ mép biển đến nơi an toàn khi có lệnh. Hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích thủy sản nuôi ở khu vực sát mép nước đã đến kỳ thu hoạch để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính từ đêm 13 đến hết 18/7, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 386 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Tĩnh Gia 386,1 mm, Triệu Sơn 285,9 mm, Như Xuân 272,8 mm… Mưa lớn trên diện rộng đã làm gần 6.100 ha lúa bị ngập, tập trung ở các huyện: Nông Cống, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa; gần 900 ha hoa màu, 102 ha nuôi trồng thủy sản tại huyện Tĩnh Gia và TP Sầm Sơn bị ngập. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm cho 465 hộ dân, 16 điểm dân cư bị ngập, 1 ngôi nhà bị đổ sập. Nhiều tuyến đường giao thông lớn như Quốc lộ 15C, Quốc lộ 217, đường tỉnh 114 (từ Cầu Thiều đi Thượng Ninh), đường tỉnh 512D (từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý) bị sạt ta-luy ở nhiều điểm…

Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 3, chiều tối 17/7, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện khẩn số 08/CĐ-UBND về việc ứng phó với bão số 3. Công điện chỉ rõ: “Hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão số 3”.

Hoàng Lam