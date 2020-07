Phó Giám đốc Công an Bình Dương làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế

Quảng cáo

Ngày 17/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Công an tỉnh này nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) chúc mừng đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa nhận công tác mới

Thời gian công tác tại Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa được đơn vị và Bộ Công an đánh giá cao trong công tác tham mưu đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; tổ chức lại bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn được giao phụ trách.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương cũng công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 thay đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hương Chi