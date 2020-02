Phó trưởng công an bị cướp tông văng gần 10m bất động giờ ra sao?

Quảng cáo

Ngày 16/2, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào chiều tối qua (15/2) sau khi nhận được tin anh Lê Trương Dưỡng – Phó trưởng Công an xã Tân Long, huyện Phú Giáo ra viện, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tặng bằng khen động viên sự dũng cảm trong thi hành nhiệm vụ.

Tại nhà riêng Phó trưởng Công an xã, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của tập thể và cá nhân anh Lê Trương Dưỡng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thăm hỏi anh Lê Trương Dưỡng

Tiếp lãnh đạo tại nhà, anh Dưỡng cũng kể lại sự việc xảy ra vụ bắt cướp hôm 12/12/2019. Theo đó, vào buổi sáng, công an xã nhận được tin báo của người dân có 2 đối tượng cướp giật điện thoại thoại đang bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, anh Dưỡng cùng một số chiến sĩ khác tổ chức chốt chặn.

Khi phát hiện đối tượng lưu thông, anh Dưỡng ra hiệu dừng xe nhưng hai kẻ cướp giật đã tông trực diện khiến anh văng gần 10m bị thương nặng, bất tỉnh.

Phó trưởng Công an xã Tân Long sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu. Trong khi đó, 2 đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng phối hợp quần chúng nhân dân khống chế đưa về trụ sở công an.

Clip: Phó trưởng Công an xã bị cướp tông trực diện

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 30/12/2019 Giám đốc Công an tỉnh đã cử lãnh đạo phòng chức năng đến thăm hỏi hỗ trợ kinh phí điều trị tại bệnh viện và đã ký quyết định trao giấy khen đột xuất cho cá nhân đồng chí Lê Trương Dưỡng.

Đến nay, sau thời gian dài nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy (TPHCM), sức khỏe vị Phó trưởng Công an xã Tân Long ổn định nên cho xuất viện.

Hương Chi