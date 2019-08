Phú Quốc lũ dâng cao ngang đầu người, huy động 1.000 quân cứu dân

PV Dân trí có mặt tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực nối dài (ấp Cây Thông ngoài, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Đoạn đường dài khoảng 300m, bị ngập sâu khoảng 1m, nước tràn qua làn đường còn lại. Do nước ngập sâu và chảy xiết, huyện Phú Quốc bố trí một đội hỗ trợ người dân qua đoạn đường này.

Theo ghi nhận của PV, ở hai đầu làn đường bên phải (hướng thị trấn Dương Đông đi Gành Dầu) bố trí hai đội hỗ trợ. Tại đây, về con người có khoảng 100 người, gồm nhiều lực lượng như: công an, bội đội, cán bộ, người dân… sẵn sàng đưa xe và người lên các xe tải để chở qua đoạn đường ngập sâu này.

Tuyến đường Nguyễn Trung Trực nối dài bị ngập sâu.

Một cán bộ công an huyện Phú Quốc (điều hành đội hỗ trợ) cho biết, suốt đêm qua và đến sáng nay mưa liên tục nên đoạn đường ngập sâu đã chia cắt hoàn toàn con lộ. Vì thế, Công an huyện huy động nhiều anh em chiến sĩ túc trực ở đây để hỗ trợ người và phương tiện qua đoạn đường an toàn. Tại đây cũng có cơm, nước uống để sẵn sàng hỗ trợ cho những người dân có nhu cầu.

Điểm ngập sâu thứ hai là tại khu vực cầu Bến Tràm (thị trấn Dương Đông). Tại đây, nước dâng tràn đến tận lan can cầu nên chia cắt hoàn toàn khu vực bên trong và bên ngoài. Huyện Phú Quốc bố trí một đội hỗ trợ người dân qua cầu.