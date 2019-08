QL91 'uy hiếp' người dân, Bộ GTVT yêu cầu làm gấp đường tránh

Quảng cáo

Theo đó, sau khi xảy ra sự cố sạt lở 1 đoạn Quốc lộ 91 qua An Giang, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh An Giang, chỉ đạo các Cơ quan đơn vị liên quan xử lý khắc phục. Đến 21h ngày 30/7, đã thông xe tuyến tránh tạm, đảm bảo người và phương tiện tham gia giao thông đi lại an toàn.UBND tỉnh An Giang đã có quyết định ban bố tình huống khẩn cấp đối với khu vực này, chỉ đạo di dời khẩn cấp các hộ dân sống lân cận và công trình kỹ thuật đi qua, thi công lấp hố xoáy, bạt giảm tải để giảm nguy cơ sạt lở, và điều tiết giao thông.Tổng cục Đường bộ cũng chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp địa phương phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm, khảo sát vị trí sạt lở để có giải pháp xử lý, khắc phục, và thi công tuyến đường tránh tạm để đảm bảo giao thông. Hiện các công việc đã cơ bản hoàn thành.Quốc lộ 91 là tuyến kết nối TP Cần Thơ với tỉnh An Giang, cũng như kết nối khu vực phía Tây Nam Nam Bộ. Do tuyến đường chạy dọc sông Hậu, một số đoạn đường và khu dân cư sát ven sông thường xuyên bị ảnh hưởng sạt lở.Năm 2010, đoạn Quốc lộ 91 qua huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã từng sạt lở gây đứt đường, sau đó đã phải nắn đường.Tuy nhiên, từ chiều tối 27/7, cũng tại đoạn Quốc lộ 91 qua địa bàn trên tiếp tục xuất hiện vết nứt dài khoảng 140m. Vị trí này lòng sông rất sâu do có nhiều hố xoáy, gây sạt lở, có nguy cơ đứt đường rất cao. Đến ngày 28/7/2019, vết nứt có xu hướng mở rộng, nguy hiểm đến công trình giao thông và dân cư sống lân cận.

Lê Hữu Việt