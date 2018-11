Quốc hội thảo luận dự án Luật Đặc xá và Luật Chăn nuôi

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện gồm 6 chương, 40 điều.Dự thảo đã bổ sung thêm người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vào đối tượng được đề nghị đặc xá; bổ sung các trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với người bị kết án về một trong các tội: tội phản bội Tổ quốc (Điều 108), tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109), tội gián điệp (Điều 110), tội bạo loạn (Điều 112) và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113), một trong các tội quy định tại Chương XXVI (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) và tội khủng bố (Điều 299) của Bộ luật Hình sự; chấp hành án phạt tù có thời hạn, người được hoãn chấp hành án phạt tù, quy định rõ các đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt gồm: người đang người được hưởng án treo, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đang chấp hành án phạt tù chung thân.Theo chương trình, dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.Tại phiên họp chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).Tại phiên họp thứ 27 (tháng 9/2018), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật và nhất trí với đề nghị của Chính phủ cho mở rộng phạm vi sửa đổi và chuyển dự án thành Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự và các luật khác có liên quan, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành. Theo đó, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi 92/182 điều; bổ sung 1 chương, 7 mục (52 điều) và bãi bỏ 1 mục (4 điều) so với Luật Thi hành án hình sự hiện hành.Sau nội dung này, các đại biểu Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.Dự án Luật Chăn nuôi được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật có 7 chương, 82 điều quy định về chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi.Một số vấn đề tiếp tục được xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này gồm quy định chính sách của Nhà nước về chăn nuôi theo hướng phân định các hoạt động mà Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phù hợp với yêu cầu phát triển chăn nuôi của từng thời kỳ; có chính sách đủ mạnh để phát triển chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, chuỗi khép kín, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý môi trường chăn nuôi (Điều 4); Bổ sung, chỉnh lý quy định cụ thể và rõ ràng hơn các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12); Quy định Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu (Điều 19); Bổ sung, chỉnh lý quy định về thức ăn chăn nuôi thương mại (Điều 32); Quy định các điều kiện cụ thể về bảo vệ môi trường đối với chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ (Điều 53 – Điều 61)…Theo chương trình, dự án Luật Chăn nuôi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.

Theo Vietnamplus