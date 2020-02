Rà soát những người rời xã Sơn Lôi

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 17/2, ông Nguyễn Như Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), nơi đang thực hiện khoanh vùng, cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, toàn bộ cán bộ, công chức xã làm việc kể cả Thứ bảy, Chủ nhật, thậm chí làm đến 23h đêm. “Hôm qua chúng tôi làm việc đến 23h đêm. Anh em công an còn làm việc xuyên đêm”, ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, tình hình sinh hoạt của bà con trong xã nói chung là ổn định, các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như rau củ quả, gà, cá được cung ứng đầy đủ vì địa phương là xã nông nghiệp. Các mặt hàng như nước mắm, dầu ăn… nguồn hàng cũng dồi dào, sức mua vẫn bình thường. “Tâm lý bà con ngày đầu có hoang mang. Nhưng đến nay đã 5 ngày rồi thì rất ổn định. Bà con cũng ra đồng làm việc, tranh thủ lúc rỗi rãi quay sang sửa chữa nhà cửa. Hiện trong xã có 4 - 5 công trình khởi công làm nhà tầng, xây thêm gác. Lượng sắt thép, xi măng cũng được chuẩn bị đầy đủ”, ông Tâm nói thêm.

Theo ông Tâm, do không được ra khỏi xã nên “cánh trẻ tuổi có vẻ hơi tù túng”. Tuy nhiên, ý thức bà con nhân dân cũng nâng cao, tuyệt đối trẻ em không ra ngoài đường. Những người có việc thực sự cần thiết mới ra khỏi nhà. Cũng gần như không còn cảnh túm năm, tụm ba nói chuyện như trước đây. Lãnh đạo xã Sơn Lôi cũng cho biết, buổi tối, người dân trong xã còn mang gà, khoai tặng lực lượng chốt trực quanh làng. “Người dân cũng biết công an, bộ đội, các bác sỹ rất vất vả nên ra ủng hộ”, ông Tâm chia sẻ.

Liên quan thông tin về hàng trăm công dân xã Sơn Lôi rời đi trước khi có lệnh khoanh vùng, cách ly, ông Tâm xác nhận, thông tin này là thực tế. “Có báo đưa là 315, có báo đưa là 192. Nhưng thông tin chưa thể hiện hết bản chất của vấn đề”, ông Tâm nói, đồng thời lý giải số liệu này do công an tỉnh điều tra.

Trong số 315 người được nêu, có một số trường hợp mới mất, chưa khai tử. Một số người đi làm ăn xa nhưng chưa cắt khẩu khỏi địa phương. Đợt Tết vừa rồi nhiều người không về. Một số người dân Sơn Lôi có bà con, họ hàng trong Tây Nguyên, trong miền Nam nên họ đi đến những địa phương này cách đây vài tháng rồi. Thông tin thống kê là chính xác, nhưng nếu cụ thể, rõ bản chất thì người dân đỡ lo lắng hơn.

Ông Tâm cho biết, hiện nay, công an xã và công an huyện vào cuộc, đến từng gia đình xem số liệu chính thức, cụ thể thế nào. "Ví dụ anh A không có mặt ở nhà thì gia đình phải cung cấp số điện thoại liên hệ, xem đi bao lâu rồi. Anh B trước đây không đi đâu cả, nhưng thấy xã bị khoanh vùng thì bỏ đi. Anh C tham công tiếc việc thì bỏ đi làm xa. Trong một hai ngày tới, chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ, gọi điện cho công dân về. Nếu không sẽ báo cho nơi công dân đang tạm trú, báo cho công an tỉnh có biện pháp cần thiết”, ông Tâm nói. Theo ông Tâm, công tác này cần được làm, phân loại rõ, công khai, minh bạch để người dân địa phương và cả nước yên tâm chống dịch.

Trường Phong