Rút tiền bị nuốt thẻ, người đàn ông đập phá trụ ATM ở Bình Dương

Đến 22h hôm nay, Công an phường Hoà Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ về hành vi đập phá trụ ATM xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, một người đàn ông đến trụ ATM của ngân hàng S. nằm trên mặt tiền đường ĐT741, phường Hòa Lợi để rút tiền nhưng không may bị trụ ATM nuốt mất thẻ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên một lúc sau, người này trở lại cây ATM và chờ công an đến. Tại cơ quan công an, người đàn ông cho biết, do đang cần tiền lo việc gấp nên khi bị nuốt thẻ đã không làm chủ được bản thân.