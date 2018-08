Sà lan tải trọng gần 500 tấn tông gãy trụ chống va cầu

Một bên cọc trụ chống va của cầu Hồng Ngự bị gãy hoàn toàn

Theo đó, vào khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 08/8, tại tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng thuộc địa phận phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, sà lan mang biển số: LA-04125, có tải trọng 499 tấn, do tài công Nguyễn Văn Phèn (50 tuổi, ngụ ấp Tân Đại, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển chạy hướng từ thị xã Hồng Ngự đi Vĩnh Hưng, trên sà lan có chở trên 300m3 cát.

Lực lượng chức năng làm việc với tài công Nguyễn Văn Phèn.

Khi vào vàm kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, do nước chảy mạnh, không làm chủ được phương tiện và mất lái nên sà lan đã va chạm vào trụ chống va cầu Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, làm trụ gãy hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết cho các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chiếc sà lan mới được kéo ra khỏi khu vực cầu Hồng Ngự. Vụ tai nạn rất may không thiệt hại về người.

Nhật Huy