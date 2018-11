Sài Gòn mưa như trút nước, cây đổ đè chết người

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 14h15 phút hôm nay. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc tổ 220 E ấp 4 B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1A, anh Nguyễn Văn Tân (48 tuổi, quê quán Đồng Tháp, tạm trú tại Tân Phú, TPHCM), bị một cây xanh đổ xuống đè lên người.

Nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện Nam Sài Gòn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo các nhân chứng khi phát hiện vụ việc, tại TPHCM có gió to kèm mưa lớn. Cây đè nạn nhân có đường kính hơn 2m có chiều cao hơn 14m.

Trong khi đó, vào khoảng 17h cùng ngày tại đường Thái Văn Lung, quận 1, một cột điện bị gió giật đổ đã đè lên chiếc xe Mercedes của người dân đậu bên đường khiến phần đuôi xe và kính bể nát.

Cột điện gãy đè lên xe Mercedes

Mưa như trút nước kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực ở các quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp... bị ngập, các phương tiện lưu thông ùn ứ. Cây xanh tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Mưa gây ngập nặng ở nhiều tuyến đường. Trong ảnh: Một tuyến đường ở quận Gò Vấp trong biển nước. Ảnh: Ngô Bình



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 16h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km.



Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.



Tại TP.HCM, đêm nay và sáng mai (26/11) có mưa to (70-150mm) và có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt.

Mưa ngập lút đường ở TP.HCM vào chiều nay. Clip: Ngọc Lâm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, ở vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre tối nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng trên biển cao từ 2-4m.Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.Trên đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre tối nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên đêm nay và sáng mai (26/11), các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa to 50-70mm.Từ đêm nay (25/11) đến đêm 27/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).Cảnh báo lũ: Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3; các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.