'Sào huyệt' đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ: Nằm ngoài tầm quản lý của chính quyền?

“Thánh địa” giữa lòng thành phố

Dự án Khu đô thị Our City (nằm trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Đồ Sơn về trung tâm TP. Hải Phòng) được cấp phép từ năm 2005 với quy mô hoành tráng, tầm cỡ quốc tế, khu nhà ở với kiến trúc châu Âu, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí... do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông - Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited) - 100% vốn nước ngoài thực hiện.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, khu vực này mới chỉ xây dựng được vài tòa nhà 2-3 tầng. Trong quá trình xây dựng tòa nhà phải đập đi sửa lại nhiều lần, dãy cửa hàng phía ngoài rất ít người qua lại. Những người dân sống cạnh khu vực chỉ biết đây là KĐT của người Trung Quốc, ngay cả chính quyền sở tại cũng không nắm được KĐT này có bao nhiêu người sinh sống.

Ngày 27/7, hàng trăm chiến sỹ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hải Phòng bất ngờ đột kích vào “sào huyệt” này thu giữ hàng nghìn máy móc, thiết bị và tạm giữ gần 400 thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng. Số tiền giao dịch qua hệ thống được lực lượng chức năng ước lượng là hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Bà N.T.H. bán hàng nước trên đường Phạm Văn Đồng đoạn đối diện khu Our City (hướng từ trung tâm TP. Hải Phòng đi quận Đồ Sơn) nói: “Chiều 27/7, bất ngờ có 6 xe khách 45 chỗ mang logo Hải Âu và 2 xe tải chở theo 700 công an ập vào khu Our City. Ngay sau đó, còn có 4 xe tải cỡ lớn chở barie quây kín khu vực.

Khu vực bên ngoài công an bao vây kín dọc theo mặt ngoài của khu này, họ còn mặc áo chống đạn nên người dân ở đây không hiểu chuyện gì đang diễn ra” - Bà H kể lại.

Cũng theo người dân sống gần khu vực Our City, khu này bắt đầu xây dựng cách đây 10 năm với quy mô hoành tráng. Tuy nhiên, không ai biết bên trong có những gì, ngoài một số kiốt bán hàng ngay mặt tiền cho người ghé mua đồ thì khu vực bên trong hoàn toàn như một “thánh địa” bí ẩn, không ai được đến gần. Khu này còn có người canh gác 24/24 giờ.

“Khu này chỉ có người Trung Quốc sống và họ cũng rất ít khi đi ra bên ngoài. Tôi bán nước ở đây 3 năm nhưng cũng không biết bên trong có người ở như thế nào, vì người dân cứ đến gần là bị bảo vệ đuổi” - Bà H. nói.

Gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác bị thu giữ tại KĐT Our City

Chính quyền địa phương bất ngờ

Mặc dù được quy hoạch với quy mô không hề nhỏ nhưng công tác quản lý KĐT này của chính quyền địa phương gần như “tù mù”. Đại diện tổ dân phố số 2A - phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng (nơi KĐT Our City được phê duyệt xây dựng) cũng chỉ biết KĐT này hầu hết là người Trung Quốc sinh sống. Thậm chí các cán bộ khu dân cư không thể tiếp xúc được với những người quản lý cũng như những người sinh sống tại khu vực này.

“Nhiều lần tổ dân phố đến đề nghị gặp lãnh đạo quản lý của KĐT Our City để vận động đóng góp các khoản cho người nghèo hay quỹ phòng chống lụt bão... đều không gặp được người có trách nhiệm của đơn vị này. Họ mời chúng tôi về và không hẹn ngày gặp, cũng không trao đổi thông tin gì khác” - Vị đại diện này nói.

Cũng theo đại diện tổ dân phố: “Thông tin người Trung Quốc hoạt động nhiều về đêm tại khu vực này, như xe taxi chở khách ra vào rất nhiều, chúng tôi cũng nắm được. Nhưng do liên quan đến yếu tố người nước ngoài, nên việc quản lý nhân khẩu tạm trú tạm vắng do cấp trên phụ trách, cấp cơ sở như tôi không được biết. Việc cơ quan chức năng phá vụ tổ chức đánh bạc tại khu vực này chúng tôi cũng rất bất ngờ”.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Dự án KĐT Our City do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo phân cấp là do thành phố quản lý. Tuy nhiên, khi có người dân kiến nghị về an ninh trật tự, thì quận có thể xuống, yêu cầu phối hợp kiểm tra, giải quyết.

Điều đáng nói khi quận muốn xuống làm việc với KĐT cần phải có kế hoạch và thông báo trước. Còn bình thường, cấp quận không có thẩm quyền kiểm tra những đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện Bộ Công an tạm giữ 400 người mang quốc tịch Trung Quốc tại đây. Trong khi đó số lượng người đăng kí tạm trú chính thức tại KĐT này chưa đến 30 người.

Đi vào hoạt động nhiều năm nay nhưng KĐT Our City chưa một lần bị kiểm tra hay xử phạt về việc đăng ký tạm trú. Nhiều người dân sống quanh khu vực cũng tỏ ra nghi ngờ hành tung bí ẩn của những vị khách ra vào KĐT, nhưng họ cũng chỉ biết đứng bên ngoài quan sát. Một số người Việt Nam được thuê bán hàng tại các kiốt phía bên ngoài cũng không nắm rõ hoạt động bên trong của KĐT.

KĐT Our City trở thành “thánh địa” cờ bạc qua mạng do chính người Trung Quốc đứng đầu đang làm dấy lên lo ngại về các dự án đầu tư có nguồn vốn nước ngoài đang hiện hữu trên nhiều tỉnh thành của nước ta.

“Chúng tôi ở đây cả chục năm nay nhưng thực sự không hề biết bên trong là cái gì. Thấy người ra vào nhưng không thể tiếp cận. Chỉ đến khi vỡ lẽ thì mới biết là ổ nhóm đánh bạc xuyên quốc gia. Cũng may là họ đánh bạc, chứ họ làm gì nguy hại đến an ninh, chủ quyền quốc gia thì hậu quả sẽ khôn lường” .Ông H. B. Đ - Một cán bộ hưu trí sống tại tổ dân phố số 2A nói



Hoàng Dương - Phương Linh