Sạt lở dài hơn 30m khiến 4 căn nhà đổ sập xuống kênh

Bà Nguyễn Thị Phấn ngụ ấp Phú Thạnh một trong những hộ dân có nhà bị nhấn chìm xuống kênh kể lại: “Tối đó có 6 người trong nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng kêu “răng rắc” từ phía sau. Biết có chuyện có chuyện chẳng lành nên tôi hô hoán cho mọi người biết và nhanh chóng chạy ra. 5 phút sau đó, toàn bộ căn nhà của tôi và tài sản bị đổ sập xuống kênh”.

Sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an, quân sự giúp các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng di dời đồ đạc.

Ông Cao Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã Phú Hữu thông tin: “Vụ sạt lở làm 2 căn nhà, 1 phòng khám và 1 cơ sở trước đây dùng để tập kết nước đá bị thiệt hại; trong đó chỉ có 3 căn nhà là có người ở. Vụ sạt lở có chiều dài 35m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m, thiệt hại khoảng 280 triệu đồng. Vụ sạt lở lần này liền với vị trí sạt lở trước đó và những hộ này trước đây địa phương có vận động nhưng họ không chịu di dời”.

Ông Mai Minh Hùng – Chủ tịch UBND huyện An Phú nhận định, nguyên nhân sạt lở không phải do biến đổi khí hậu mà do khu dân cư này trước đây làm không được tốt nên lâu ngày có thể công trình bị mục.

Trước mắt, UBND huyện tiến hành kiểm tra xung quanh vị trí xảy ra sạt lở và tìm hướng khắc phục, về phương án lâu dài cũng phải sắp xếp chỗ ở ổn định cho người dân. Đồng thời địa phương cũng hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại theo đúng quy định.

Được biết vào ngày 8/5/2017, tại tuyến kênh này đã xảy ra vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị sụp xuống kênh và 2 căn khác phải di dời khẩn cấp. Đoạn sạt lở có chiều dài 80m, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

