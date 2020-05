Sau bốn ngày cưới, cô dâu mang 2 lượng vàng của nhà chồng bỏ đi

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Ngày 8/5, ông Trương Minh Cần, Trưởng Công an thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, gia đình bà L. T. N, 47 tuổi, ở ngụ ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, Cà Mau) đã trình báo cô dâu là chị H. T. T, 20 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, bỏ nhà chồng đi sau 4 ngày sau khi cưới.



Cô dâu chú rể trong ngày cưới

Chồng bà L. T. N cùng thông gia là ông N. V. C (cha dượng chị cô dâu T) đã đến Công an thị trấn Cái Nước trình báo việc H. T. T bỏ nhà chồng đi nhưng không rõ đi đâu. Vụ việc xảy ra ở xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân) nên Công an thị trấn Cái Nước hướng dẫn gia đình về địa phương trình báo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/5, gia đình bà L. T. N tổ chức đám cưới vợ cho con trai là L. V. P, 28 tuổi, sánh duyên cùng L. T. T, 20 tuổi. Gia đình rước dâu về ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân).

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/5, cô dâu là H. T. T hỏi xin gia đình chồng đi uống nước cùng bạn ở gần nhà và được gia đình cho phép. Nhưng sau đó, người hàng xóm thông báo cho bà L. T. N nhìn thấy con dâu của bà mang đồ bỏ đi xa.

Bà L. T. N cùng người thân đã đến các quán nước ở gần để tìm kiếm nhưng không gặp. Theo bà L. T. N, con dâu bà có mang theo 2 lượng vàng gia đình làm sính lễ ngày cưới.

Những người dân địa phương cho biết, cô dâu và chú rể không quen biết trước, hôn nhân do mai mối, gia đình sắp đặt và cả hai chấp thuận. Bà con ở địa phương cho biết, chàng rể là là một người hiền lành, sống thân thiện với hàng xóm và rất chí thú làm ăn”.

Mạng xã hội đăng tải chuyện buồn đôi yêu ương

Sau đó, thông tin cô dâu H. T. T mang theo 2 lượng vàng nhà chồng cho, bỏ chồng đi, được đăng tải trên mạng xã hội Fcaebook.

UBND xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân) cho biết, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà L. T. N về việc con dâu bỏ đi sau 4 ngày cưới.

Nguyễn Tiến Hưng