Sáu người thương vong trong 'đêm bão' ở Quảng Nam

Sáng 24/1, công an xã Bình Hải (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận một công an viên tại địa phương tử vong do tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ giao thông sau trận đấu Việt Nam - Qatar vào tối qua 23/1.

Nạn nhân là Nguyễn Văn P. (SN 1993, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình), công an viên xã Bình Hải.

Tai nạn xảy ra trên tuyến đường 129, đoạn đi qua địa phận xã Bình Đào (huyện Thăng Bình).

Theo thông tin ban đầu, sau trận thắng Việt Nam - Qatar, nhiều người đổ ra đường đi bão ăn mừng. Ngay lúc đó, xe ô tô BKS 92A-047.xx, đang lưu thông hướng từ thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) ra Đà Nẵng bất ngờ va chạm với xe máy của anh P. (đang trên đường đi làm nhiệm vụ) khiến anh tử vong tại chỗ. Sau đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục tông vào xe ô tô ngược chiều khiến nhiều người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

