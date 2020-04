Sở Y tế Đắk Nông: Mua máy đội giá hơn 6 lần là bình thường?

Quảng cáo

Mình mà sai, sao họ tha...

Tại thông báo số 13 về kết quả kiểm toán tại Sở Y tế Đắk Nông thể hiện, mức giá trúng thầu của một số trang thiết bị chênh lệch quá cao so với mức giá nhập khẩu trên tờ khai Hải quan do Cục Hải quan Đắk Lắk cung cấp. Cụ thể, máy sấy đồ vải 30 kg có giá gấp 6,2 lần so với giá ở tờ khai Hải quan (giá khai báo của Sở Y tế Đắk Nông là 265 triệu đồng, trong khi giá ở tờ khai Hải quan chỉ 42,9 triệu đồng); máy ly tâm lạnh tách mẫu (để bàn) có giá gấp 2,3 lần so với giá ở tờ khai Hải quan (giá mà Sở Y tế khai báo mua 200 triệu đồng, trong khi giá ở Hải quan 86,4 triệu đồng); máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số có giá gấp 2,3 lần so với tờ khai Hải quan (giá Sở Y tế Đắk Nông khai báo: 133 triệu, ở Hải quan 23,8 triệu đồng).

Kết quả kiểm toán cũng xác định hồ sơ đấu thầu mua thuốc tập trung tại Sở Y tế Đắk Nông không nêu quy định “nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp “là chưa đúng quy định theo Điều 50, Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 11/2016/TT-BYT. Việc mua thuốc, vật tư trực tiếp tại BVĐK Đắk R’Lấp (nay là Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp) với quy mô vượt 130% hợp đồng đã ký trước đó là không đúng quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu mua thuốc ngoài thầu tập trung) tại BVĐK tỉnh không đầy đủ nội dung; Một số biên bản hợp đồng thương thảo không có nội dung thương thảo về giá thuốc trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; Không có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Các bệnh viện đa khoa không báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mua thuốc để Sở Y tế giám sát, điều hòa giữa các đơn vị và niêm yết công khai….

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, thông báo kết quả kiểm toán khu vực chỉ nêu ra vấn đề, chứ không đưa vào kết luận cuối cùng. “Năm nào, chúng tôi cũng có Thanh tra Kiểm toán, nếu có vấn đề gì thì họ bắt mình phải xử lý ngay”, bà Hương nói. Lý giải nguyên nhân mua sắm các trang thiết bị có giá gấp nhiều lần so với tờ khai ở Hải quan, bà Hương cho biết thêm, nếu doanh nghiệp nhập 10 đồng, thì họ phải tính thêm nhiều chi phí khác nữa, như: Lưu kho, vận chuyển, bảo hành, lợi nhuận… nên mới gọi là giá nhập khẩu ở Hải quan tạm tính. Các thiết bị này đều nhập ngoại, hoạt động rất tốt. “Mình mà sai, sao họ tha cho mình” - bà Hương khẳng định.

Ngân sách hằng năm “rót” vào ngành Y tế Đắk Nông thời gian qua không dưới ngàn tỷ đồng, theo những gì kiểm toán nêu, không biết các hạng mục mua sắm các trang thiết bị y tế khác có đội vốn thế này không?

Ưu ái con trai ruột

Bản thân người đứng đầu Sở Y tế Đắk Nông cũng dính một bê bối liên quan tới việc ưu ái cho con trai mình là Hồ Thanh (SN 1994, là con trai bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông). Ông Thanh tham gia thi tuyển khi chưa có bằng đại học. Theo đó, vị này thi đỗ và đạt số điểm 90, nhưng kỳ quặc là tại Thông báo số 52 (ngày 16/7/2019) của Sở Y tế Đắk Nông, thể hiện (ông Thanh) chỉ có giấy tốt nghiệp tạm thời.

Như vậy, nếu căn cứ vào điều kiện xét tuyển viên chức của chính Sở Y tế, ông Thanh chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Thanh sau đó được nhận vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, mẹ của ông, tức giám đốc Sở Y tế đã điều động con trai mình lên làm việc tại một trung tâm khác tại trung tâm TP Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Ông Hà Trung Ký - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông trong quá trình công tác. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nhiều lĩnh vực, trong đó đang làm rõ một số sai phạm liên quan đến việc tuyển dụng người nhà.

Vũ Long