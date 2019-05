Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực

Nhìn lại chặng đường hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm đạt 5,67% (tính riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%). Tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, lợi thế về nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, áp dụng quy trình sản xuất sạch, công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm từng bước được nhân rộng; một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển. Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp được đầu tư, đi vào hoạt động, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30.250 tỷ đồng, tăng trên 1,4 lần so năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 72.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so năm 2015. Tiềm năng, thế mạnh về du lịch được phát huy, doanh thu và lượng khách du lịch ngày càng tăng, nhất là khi tuyến tàu cao tốc du lịch Trần Đề - Côn Đảo đi vào hoạt động.

Tình hình thu hút đầu tư có bước khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 và Phát động khởi nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiếp xúc, giới thiệu cơ hội đầu tư cho 435 lượt nhà đầu tư, có 85 dự án đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 1,64 lần so giai đoạn 2011 - 2015; trong đó, có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn 3.152 tỷ đồng. Một số dự án đã và đang triển khai, như: Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất hàng may mặc, túi xách, giày da và nguyên phụ liệu; Dự án đầu tư Nhà máy may Nhà Bè - Sóc Trăng, Nhà máy điện gió Công Lý…

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, người dân trong tỉnh đồng tình hướng ứng. Qua đó, phong trào xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày một đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 32 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chiếm 40% tổng số xã, đạt 80% chỉ tiêu Nghị quyết; 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 22,5% tổng số xã, đạt 45% chỉ tiêu Nghị quyết.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, thiết thực; nét văn hoá đặc trưng các dân tộc tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao tầm vóc các lễ, hội, thu hút khách du lịch. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân được nâng lên. Cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Phan Văn Sáu cho biết: Để đạt được thành tích đó, Đảng bộ Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt được kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách, đơn giản hoá và rút ngắn thời gian thực hiện được quan tâm; môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Nguồn nhân lực của tỉnh tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai đầu tư đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, hệ thống giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp, vùng, hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình sản xuất sạch, an toàn, từng bước ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 40 xã hoàn thành 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, huyện Mỹ Xuyên, thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

