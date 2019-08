Sông Hậu 'nuốt chửng' gần 100m đường quốc lộ ở An Giang

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, đoạn đường sạt lở có chiều dài gần 100m, ăn sâu vào đất liền 25m. Đây gần như là toàn bộ đoạn đường quốc lộ 91 đi qua khu vực xã Bình Mỹ.

Dự đoán trước tình huống xảy ra nên UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo chủ động sơ tán hàng chục hộ dân và phân luồng các phương tiện lưu thông, tránh khu vực nguy hiểm. Thế nên vụ sạt lở không gây thương vong về người. Chính quyền địa phương cũng đã bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, giúp người dân di dời tài sản, ứng phó tình huống xấu nhất xảy ra và đảm bảo an ninh trật tự.

“Trước mắt để ngăn chặn hiện tượng sạt lở lan rộng. Chúng tôi đã ứng trước khoảng 25 tỷ đồng để lấp hố xoáy nguy hiểm tại vị trí này”, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho hay.

Theo ông Bình, quốc lộ 91 là một trong nhưng tuyến đường huyết mạch của tỉnh An Giang nối với các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, cũng là con đường giao thương với nước bạn Campuchia. Do đó, tỉnh sẽ có báo cáo nhanh tình trạng trên với Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan để sớm có phương án đánh giá, khảo sát, tìm nguyên nhân và hướng xử lí.

Trước đó, ngày 27/7, trên quốc lộ 91 đoạn qua qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đã xuất hiện đoạn nứt chiều dài khoảng 40m, chiều rộng 1 cm chạy dài cặp theo bờ sông Hậu, ăn sâu vào 1/3 mặt đường và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Trước hiện tượng này, UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực. Đồng thời, khẩn trương thiết lập vùng không an toàn, huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Kim Hà