Sự thực 'bệnh nhân số 17' có mặt tại Việt Trì

Quảng cáo

Sau khi ngành Y tế có thông tin chính thức về trường hợp chị N.H.N (26 tuổi, trú tại số 125, phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) dương tính với Covid-19, trên Facebook có tài khoản cá nhân mang tên “Phương Lâm” đăng tải hình ảnh của bệnh nhân số 17 này, đính kèm nội dung tin sai sự thật rằng chị N xuất hiện tại Việt Trì hôm 24/2.



Nội dung được đăng tải đã thu hút nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận. Qua công tác rà soát, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được chủ tài khoản Facebook nói trên là Nguyễn Thị Xuân (SN 1989, trú tại khu 5, xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Xuân khai nhận, trong khi lướt Facebook, Xuân thấy một trang cá nhân chia sẻ hình ảnh của bệnh nhân N.H.N ở Việt Trì nên Xuân chụp lại hình màn hình điện thoại rồi đăng tải lên trang cá nhân mà không kiểm chứng nội dung thông tin trên là sai sự thật. Sau đó, thấy nhiều người khuyên, Xuân đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ xác minh 2 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

Theo thông tin xác minh từ cơ quan chức năng, ngày 2/3 chị Hà Thị Phương Thảo, (SN 1988) đi từ nước Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN054, là chuyến bay có Nguyễn H. N, bệnh nhân thứ 17 dương tính với CODVID-19.



Nhập cảnh vào Việt Nam, chiều 3/3, chị Thảo đã thuê taxi để di chuyển từ Hà Nội về thăm gia đình ông Trần Công Lực, là bố chồng, tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê.

Đến sáng 4/3, chị Thảo thuê taxi để di chuyển đi Hà Nội, sau đó trở về nhà tại thành phố Hải Phòng. Theo khai báo của gia đình, trong thời gian lưu trú tại Cẩm Khê, chị Thảo chỉ ở nhà ông Lực và không tiếp xúc với ai ngoài 2 vợ chồng ông Lực.

Hiện nay, chị Hà Phương Thảo được cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng và đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Qua theo dõi, đến thời điểm này, sức khỏe của chị Thảo bình thường, chưa có biểu hiện của dịch bệnh.

Trường hợp thứ 2 là bà Nguyễn Thị Minh (SN 1986) trú tại Khu Đồng Phong, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, đã tiếp xúc gần với một người từng ngồi ăn, uống cùng mâm với bệnh nhân thứ 20 bị Covid-19 vào ngày 5/3, đây chính là lái xe riêng của chị Nhung, bệnh nhân thứ 17.

Phun khử trùng nhà hộ gia đình tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

Trong thời gian từ ngày 6/3 đến 7/3, ngoài ở nhà riêng tại xã Thạch Khoán, chị Minh đã di chuyển tới nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy. Qua theo dõi, tình trạng sức khỏe của chị Minh bình thường, không sốt, có hơi đau rát họng và đau đầu nhẹ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế và chính quyền địa phương đã triển khai phun tiêu độc, khử trùng tại các gia đình có trường hợp tiếp xúc với người bệnh và khu vực xung quanh. Đồng thời khẩn trương rà soát, khoanh vùng những người đã tiếp xúc gần để có biện pháp cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin về dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh và khuyến cáo người dân chủ động khai báo những người đã có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hà Tĩnh xử lý nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 Ngày 9/3, Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an tỉnh triệu tập Hoàng Thị Liên (24 tuổi, trú TX Hồng Lĩnh) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về Covid-19. Trước đó, khoảng 21h ngày 8/3, Liên đã lên Facebook của mình đăng tải thông tin với nội dung “Covid - 19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện nay đang cách ly mười mấy người ở trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”. Ngay sau khi dòng trạng thái này đăng lên mạng xã hội, Liên đã gỡ bỏ nội dung trên đồng thời xin lỗi cộng đồng mạng và nhận mình kém hiểu biết nên đã gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan điều tra, Liên khai, không có mục đích câu like, do không nắm rõ thông tin dẫn đến việc lên Facebook viết bậy. Liên bị triệu tập làm việc tại cơ quan công an. Ngoài ra, trước đó một ngày Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03 - Công an tỉnh và Công an huyện Lộc Hà triệu tập Phan Duy Ngọc (SN 1982, trú huyện Lộc Hà) vì đã đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Phía Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 20/2 đến nay, đơn vị này phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Hà Tĩnh đã triệu tập 23 người dân địa phương lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội Facebook. Trong số này, công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu/người đối với 5 đối tượng do cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên internet; 15 người bị cảnh cáo; và 3 người đang xem xét để ra quyết định xử phạt. Tất cả 23 người này đều phải viết giấy cam kết không tái phạm và gỡ bỏ tất cả các thông tin đăng sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân.

Quang Lộc - Hoài Nam