Sức mạnh bão số 3 khi đổ bộ đất liền sẽ ‘khủng khiếp’ thế nào?

Đến 16 giờ chiều nay, bão số 3 còn cách đất liền hai tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng 330km về phía đông. Dự báo bão có quỹ đạo phức tạp, di chuyển chậm, đổi hướng nhiều lần trước khi đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình khoảng chiều đến tối mai. Sức gió khi bão đổ bộ mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, chiều nay, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ. Riêng thủ đô Hà Nội, từ giữa chiều mây dông xuất hiện, mưa to khắp thành phố, tính đến 17h30 chiều, nhiều nơi đo được lượng mưa khá cao như Nam Từ liêm 37,3 mm, Hoàng Mai 35,7mm, Yên Nghĩa 38,1, Hoàn Kiếm 27,8 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa xuất hiện trước tiên ở Đông Bắc sau đó Việt Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ rồi lan rộng đến Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo trong đợt mưa này, mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Về thời gian, mưa bắt đầu từ đêm nay kéo dài đến hết Thứ Bảy, trong đó mưa lớn tập trung vào đêm Thứ Sáu, rạng sáng ngày Thứ Bảy. Đến Chủ Nhật mưa giảm dần tại Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong khi Tây Bắc Bộ mưa kéo dài thêm một ngày đến Thứ Hai tuần tới (5/8).

Thủ đô Hà Nội mưa từ chiều nay, kéo dài đến Chủ Nhật. Từ chiều và đêm mai (02/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục tây bắc- đông nam nên mưa đã kéo dài nhiều ngày trước đó. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo, mưa do bão số 3 sẽ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở khu vực này, nhất là các tỉnh Tây Bắc dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Độc giả nên thường xuyên cập nhật bản tin cảnh báo sạt lở đất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Cùng với mưa lớn, gió mạnh sẽ xuất hiện tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3. Dự báo các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

