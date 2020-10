Tai nạn khiến 5 người chết ở Nghệ An: Từng đề nghị sửa cầu nhưng không được

Quảng cáo

Ô tô va chạm với xe máy

Ngày 5/10, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 19h50 ngày 4/10 trên cầu treo sông Giăng (nối xã Thanh Liên - Phong Thịnh, huyện Thanh Chương), xe ôtô mang BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết đã va chạm với xe máy BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam (xã Thanh Liên) điều khiển, chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992). Cú va chạm mạnh khiến xe ôtô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong. "Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân nhanh chóng tìm kiếm chiếc xe, đồng thời trục vớt các thi thể. Chúng tôi đã lên nhà từng gia đình nạn nhân thắp hương, thăm hỏi và động viên các gia đình bị nạn, hỗ trợ 8,4 triệu đồng/1 nạn nhân", ông Trình Văn Nhã cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào Nghệ An chỉ đạo xử lý hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Nhân chứng nói gì?



Anh Nguyễn Đình Tám (xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, anh là người tiếp cận hiện trường trục vớt chiếc xe ô tô và cũng là người thân của nạn nhân trên xe.“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tôi đang ngồi trong một quán ăn gần đó, thì có người bạn chạy đến nói, xe thằng Tuấn bị tai nạn rơi xuống sông rồi. 7 phút sau, tôi chạy tới cầu nhìn xuống sông thì thấy đèn xe dưới nước. Nạn nhân trên xe máy được một tốp người dân đưa đi cấp cứu. Chạy xuống bờ, tôi bơi ra giữa dòng lặn xuống, thấy xe nằm ở đáy sông, cách mặt nước hơn 3m, hai cửa đóng chặt. Tôi đập vỡ 1 cửa, nước đầy trong xe. Một số anh em khác cũng bơi ra, lặn xuống hỗ trợ đưa thi thể ra.Vị trí ô tô chìm cách bờ khoảng 40m”.

Được biết, xe ô tô được anh Nguyễn Thế Tuấn (tài xế tử vong trong vụ tai nạn) mua ở Hà Nội tháng 2 vừa qua với giá hơn 400 triệu đồng. Hàng ngày, anh Tuấn nhận chạy dịch vụ cưới hỏi, vận chuyển người đi viện và có hợp đồng chở một gia đình cùng xã đi Nam Định vào khuya 4/10. Trước chuyến đi Nam Định vài giờ, anh chở hai người bạn cùng xã đi chơi thì gặp nạn.Cầu treo sông Giăng, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong đã được xây dựng từ 33 năm trước, trong khi tuổi thọ trung bình của một cầu treo dân sinh chỉ từ 15-20 năm. Nhiều hạng mục của cây cầu này đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Năm 2017, cầu treo sông Giăng được chuyển giao cho Cục Quản lý Đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) quản lý.Ông Nguyễn Thanh Hoài - Cục phó Cục QLĐB II thông tin, thời điểm tiếp nhận, Cục QLĐB II đã có văn bản đề nghị cho phép sửa chữa cầu theo dự án cấp bách sửa chữa thay thế cầu yếu do JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) hỗ trợ vốn nhưng không được phê duyệt. Do cầu rất yếu nên đơn vị đã cho cắm biển hạn chế tải trọng chỉ cho phép xe dưới 7 tấn lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo cầu yếu, làm thanh chắn giới hạn khổ phương tiện, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn.Vụ tai nạn tối 4/10 khiến 10m thành cầu bị gãy đổ, có phần rơi xuống sông, lực lượng chức năng sử dụng tre nứa làm thành cầu tạm trước khi được sửa chữa.

Cảnh Huệ