Tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết tại chỗ

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 7/7 trên đường ĐT 744 đoạn thuộc ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 60C - 305.10 do người đàn ông điều khiển cùng một phụ xe chạy trên đường ĐT744, hướng từ huyện Dầu Tiếng đi TP.Thủ Dầu Một. Khi đến đoạn ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX. Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe ba gác biển số 61L6 - 1125 do người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy theo chiều ngược lại.

Xe tải bị tông lao xuống hồ nước bên đường

Cú tông mạnh khiến người đàn ông hất văng xuống đường, chết tại chỗ. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục lao sang bên đường húc mạnh vào đuôi xe tải biển số 61C - 162.78 đang đậu bên đường. Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải biển 61C – 162.78 lao xuống một hồ nước bên đường. Đầu xe tại bị ngập nước nhưng tài xế may mắn thoát chết sau khi phá được cửa bò ra ngoài. Trong khi đó, tài xế và phụ xe tải biển số 60C - 305.10 chết trong cabin.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải biển số 60C - 305.10 bẹp dúm, hư hỏng nặng. Trong khi đó, xe tải khác nằm lật nghiêng dưới hồ nước. Xe ba gác nằm giữa đường nhưng biến dạng hoàn toàn.

Lực lượng chức năng TX. Bến Cát sau khi tiếp nhận thông tin đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 14h chiều cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải phóng, các nạn nhân đã được chuyển đến nhà xác.

Một số hình ảnh tại hiện trường tai nạn khiến 3 người tử vong:

Xe tải đậu bên đường bị tông vào đuôi lao xuống hồ nước bên đường Xe tải biến dạng sau tại nạn Xe ba gác biến dạng sau tai nạn

Hương Chi