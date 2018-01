Tài xế giật điện thoại của nhân viên trạm BOT ở Cần Thơ

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ cho biết, đã mời tài xế L.T.T (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đến làm việc để làm rõ hành vi giật, chiếm giữ điện thoại của nhân viên Trạm thu phí T2.



Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/1, T. điều khiển ôtô mang BKS 67C-058.28 lưu thông trên quốc lộ 91, từ An Giang về hướng quốc lộ 80. Khi đến trạm thu phí T2 (thuộc phường Thới Thuận quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), T. không đồng ý mua vé qua trạm và xảy ra cự cãi với nhân viên vì cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lý và mức thu phí cao.

Nhân viên trạm là H.K.A (25 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) đã dùng điện thoại quay lại biển số xe của T.

Thấy nhân viên dùng điện thoại ghi hình, T. bực tức xuống xe và tiếp tục cự cãi rồi giật điện thoại của A. với lý do "nhân viên thu phí không có quyền quay lại hình ảnh của phương tiện".

Khoảng 15 phút sau, tài xế T. mới mua vé qua trạm và chiếm giữ luôn điện thoại của nhân viên A., điều khiển phương tiện lưu thông về hướng Lộ Tẻ (Rạch Giá, Kiên Giang).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi và yêu cầu T. lái xe về trụ sở công an phường làm việc. Tại trụ sở công an, tài xế T. thừa nhận việc đã giật, chiếm giữ điện thoại của nhân viên trạm thu phí. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, T. cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lí và mức giá quá cao.

Hiện cơ quan Công an tiến hành lập biên bản, điều tra làm rõ động cơ của tài xế T. để xử lí đúng theo quy định pháp luật.

Nhật Huy