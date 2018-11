Tạm đình chỉ chức vụ giám đốc BQL dự án ‘vòi’ DN 100 triệu đồng

Lý do tạm đình chỉ chức vục của ông Tuyên là do ông Tuyên bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa có quyết định tạm đình chỉ các chức vụ cấp ủy viên, bí thư chi bộ đối với ông Tuyên sau khi ông Tuyên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, ông Hoàng Chí Minh (giám đốc một công ty cổ phần xây dựng ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung) tố cáo ông Tuyên có hành vi vòi 100 triệu đồng để cho trúng thầu xây dựng.

Theo đó, khoảng tháng 5/2018, công ty của ông có nhận thư mời thầu dự án xây dựng hội trường Nhà văn hóa xã Hà Thái, vốn đầu tư 3,7 tỉ đồng nên đã làm thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Đến ngày 1/6, ông nhận được điện thoại của ông Tuyên đề nghị đưa 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu. Sau nhiều lần bị thúc giục, ông Minh đã đưa cho nhân viên cầm 100 triệu đồng đến cơ quan đưa cho ông Tuyên... Các cuộc gọi của ông Tuyên, ông Minh đều ghi âm.

Hoàng Lam