Tạm đình chỉ giám đốc bệnh viện nghi gom khẩu trang bán giá cao

Theo thông báo của UBND quận Gò Vấp qua làm việc bước đầu đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm pháp luật nên chiều 28/2 đã tạm đình chỉ chức vụ giám đốc bệnh viện đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc, đồng thời chuyển cơ quan công an quận Gò Vấp điều tra.

Chiều nay 28/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai- Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Thanh tra sở đang vào cuộc làm rõ sự việc có hay bác sĩ Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp gom khẩu trang để bán giá cao. “Thanh tra sở sẽ xem xét có hay không sai phạm để báo cáo cụ thể cho UBND TPHCM”- bác sĩ Huỳnh Mai nói thêm.

Bênh cạnh Sở Y tế, một nguồn tin cho biết Phòng cảnh sát kinh tế- Công an TPHCM cũng đã vào cuộc tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Trong khi đó, đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp xác nhận, ông Phạm Hữu Quốc có trực tiếp gọi điện cho công an quận nhờ can thiệp vì có đối tượng đe dọa tính mạng. Nhưng sau đó ông Quốc gọi lại thông báo mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, không cần can thiệp nữa.

Trao đổi với phóng viên chiều nay, bác sĩ Phạm Hữu Quốc nói đang làm việc với UBND quận Gò Vấp nhưng không cho biết nội dung cụ thể. Theo bác sĩ Quốc, ông không trực tiếp đi thu gom khẩu trang vì bận nhiều việc nên nhờ T.- một điều dưỡng ở bệnh viện quận Gò Vấp mua giúp khẩu trang từ công ty T.K. Theo các hóa đơn chứng từ mà bác sĩ Quốc đưa ra, số khẩu trang mà công ty này bán đúng với giá mà phía khách hàng nhờ mua.

Trước đó có thông tin phản ánh, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước với một người có tên M.T, ngày 18/2, bác sĩ Phạm Hữu Quốc- giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp đã hứa thu gom 20.000 thùng khẩu trang y tế cho T., tương đương khoảng 50 triệu cái, với giá 11 triệu đồng/thùng.

Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc xong, bác sĩ Quốc thông báo là nâng giá bán lên 23-24 triệu đồng/ thùng. Sau đó, khách hàng này còn tố bác sĩ Quốc thu gom khẩu trang rồi bán lại với giá "cắt cổ".

T ối 27/2, trao đổi với báo chí, bác sĩ Phạm Hữu Quốc thừa nhận nhờ người thu gom khẩu trang cho khách hàng tên M. T nhưng khẳng định mình không hề buôn bán khẩu trang y tế mà chỉ lấy khẩu trang giùm cho một người khác “đi làm từ thiện”.

“Tất cả những thông tin trên là bịa đặt nhằm mục đích tống tiền tôi”- bác sĩ Quốc nói và cho biết chỉ lấy khẩu trang giùm nhưng đã bị họ “lật lọng”, giờ phải chấp nhận bị lỗ.

“Người này nói mua được bao nhiêu thì giao cho họ bấy nhiêu để đi làm từ thiện. Tôi nhận lời nhưng do không có thời gian nên đã nhờ T.- làm điều dưỡng đứng ra mua giùm khẩu trang cho người này Do anh M.T. nói mua khẩu trang y tế để đi làm từ thiện nên tôi mới nhận lời mua giùm, chứ còn kinh doanh thì tôi đã không làm đâu. Công việc tôi rất nhiều, thời gian đâu mà đi làm mấy chuyện mua bán khẩu trang y tế nữa”- bác sĩ Quốc nói với phóng viên.

Nói về khoản tiền người mua khẩu trang chuyển qua tài khoản của ông 6 tỉ đồng, ông Quốc khẳng định M.T. chỉ chuyển cho ông và T. tổng số tiền khoảng 5,4 tỉ đồng. Trong khi đó, số khẩu trang y tế mà T. mua dùm cho M.T. là 200 thùng với giá 23,5 triệu/thùng. Như vậy, tổng số tiền mua khẩu trang là 4,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, M.T. đã ép giá, chỉ lấy với giá 1/2 so với giá trên, nên chỉ trả khoảng 2,5 tỉ đồng; số tiền đặt cọc còn dư phải trả lại.

Lâm Trần