Tảng đá 10 tấn rơi trúng nhà dân, 1 người tử vong

Theo thông tin từ UBND TP. Cẩm Phả, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một tảng đá rơi từ trên núi xuống một ngôi nhà của người dân làm hư hỏng các vách tường và mái của ngôi nhà. Ngoài ra vụ việc đã khiến 1 người tử vong.

Tảng đá 10 tấn rơi trúng nhà dân.

Sự việc xảy ra khi một tảng đá lở rơi xuống nhà bà Lê Thị Mận (ở tổ 4, khu 1A, phường Quang Hanh, khu vực cảng Km6) và đè trúng anh Vũ Văn Cảnh (SN: 1991) khiến nạn nhân trọng thương, tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Ngôi nhà bị thiệt hại gần như hoàn toàn do sức nặng của tảng đá gây ra.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng của TP. Cẩm Phả đã dùng máy kích thủy lực sẵn có của địa bàn và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ tổ chức cứu người bị nạn kịp thời.

Do tảng đá to và nặng gần 10 tấn lở từ núi cao rơi xuống với sức tàn phá rất lớn khiến công tác cứu hộ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân bị đá đè ra ngoài nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn nhiều ngày nên sự kết dính của đất đá bị ảnh hưởng gây sạt lở.

Cơ quan chức năng của TP. Cẩm Phả hiện tại đã phong tỏa hiện trường, tạm di chuyển 10 hộ dân xung quanh khu vực vừa xảy ra vụ việc tới nơi an toàn để kiểm tra hiện trạng ngọn núi.

Phải mất hơn 1 tiếng, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Ngọc Hải - Hoàng Dương