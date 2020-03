Tăng giá mì tôm mùa dịch Covid-19, một siêu thị bị xử phạt 20 triệu đồng

Chiều 15/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục quản lý thị trường Lào Cai cho biết: Trước đó, vào ngày 8/3, nhiều người dân đến siêu thị Mai Long, địa chỉ số 437, đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai mua mì tôm nhãn hiệu Hảo Hảo đã bất ngờ khi thấy nhân viên bán hàng tại đây thanh toán với giá 150 nghìn đồng/thùng, cao hơn nhiều so giá bán thường ngày.



Từ nguồn tin phản ánh của người dân, Đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp Đội cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Lào Cai) tiến hành kiểm tra siêu thị Mai Long.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ngày 8/3, lợi dụng dịch bệnh và tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường, siêu thị Mai Long đã bán mì tôm với giá cao (150 nghìn/thùng mì tôm, nhãn hiệu Hảo Hảo), thu lợi bất chính.

Đối chiếu theo Điều 17, Nghị định 109/2013/ND-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã xử phạt siêu thị Mai Long 20 triệu đồng, buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi do định giá bán hàng hóa bất hợp lý là 700 nghìn đồng.

Lạng Sơn: Xử lý một người đăng tải không đúng sự thật về dịch Covid-19 trên mạng

Chiều 15/3, công an thành phố Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập, làm rõ hành vi đăng tải nội dung thất thiệt trên Facebook để câu like, thu hút sự chú ý của mọi người

Trước đó, vào đêm khuya 12/3, trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thẩm mỹ Thu Hằng” xuất hiện bài viết kèm theo hình ảnh sai lệnh về một bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 thứ 21 ở Hà Nội có “bồ nhí”, “con riêng”, khai báo y tế không trung thực.

Nguyễn Thị Thu Hằng (bìa trái) viết cam kết không tái phạm việc đăng tải nội dung sai trái trên mạng xã hội .Ảnh: TL

Bài viết này đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ, tạo mối hoang mang, lo ngại cho cộng đồng mạng.

Qua thẩm tra, công an thành phố Lạng Sơn phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định tài khoản Facebook trên là của Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990) trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, công dân Nguyễn Thị Thu Hằng thừa nhận sai trái khi đăng tải bài viết nhằm câu like, gây sự chú ý của cộng đồng mạng đối với tài khoản Facebook của mình.

Lực lượng chức năng địa phương tiến hành lập biên bản, xử lý người đăng tải thông tin sai trái theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Nguyễn Thị Thu Hằng gỡ bỏ bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm.