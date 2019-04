Tàu câu mực bốc cháy dữ dội nghi do chập điện

Theo đó, vào khoảng 15h (ngày 24/4), một con tàu của ngư dân đang neo đậu trên sông thuộc xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (gần khu vực cảng Lạch Quèn) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau đến ứng cứu và báo thông tin cho Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An). Nhưng do thời tiết nắng nóng và gió to, ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội. Chỉ trong 30 phút, con tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, chiếc tàu bị cháy có số hiệu NA 91868, công suất 520CV của ngư dân Nguyễn Toán (SN 1978), trú tại xóm 6, xã Sơn Hải. Đây là tàu chuyên đi câu mực, đã vươn khơi được hơn 2 năm. Lúc tàu bị cháy, trên khoang không có hàng hải sản.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Ước tính thiệt hại vụ cháy hơn 1 tỉ đồng.

Cảnh Huệ