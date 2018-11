Thảm nạn xe bồn ở Bình Phước: Tiếng la hét tắt dần trong nhà rực lửa

Nhận hung tin trong đêm

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng - dầu chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, xe bồn va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy.

19 căn nhà bị cháy



“Mọi người chen lấn tháo chạy trong đêm, nhiều người ngã giữa đường. Một số người còn trong nhà bị cháy la hét nhưng không ai dám tiếp cận. Khoảng 6h sáng, khi lửa chỉ còn cháy nhỏ, tôi chạy tới nhà chị Tú xem thế nào, vì nhà chị gần xe bồn. Vừa tới, tôi thấy 2 người nằm chết bên đường. Từ khe hở của tường nhà, nhìn vào trong, tôi thấy cả nhà chị Tú đang nằm ôm nhau trong tình trạng bất động. Mọi người phá cửa vào trong thì thấy tất cả đã tử vong”, ông Tiến Trung, ngụ ở ấp 3, xã Minh Hưng thuật lại.

6 người chết, lái xe phỏng nặng 6 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của bé Võ Hồng Anh). Theo BS Trần Văn Khoa, Khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, vào lúc 9 giờ 30 sang 21/11, khoa tiếp nhận bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh) từ khoa cấp cứu của bệnh viện chuyển lên trong tình trạng phỏng nặng, diện tích vết phỏng khoảng 37%, chủ yếu tập trung ở vùng mặt, cổ, tứ chi và vùng lưng. Bệnh nhân Thạch Vân chính là tài xế xe bồn trong vụ tai nạn xe bồn chở xăng bị nổ khiến 6 người tử vong tại Bình Phước. BS Khoa cho biết, theo chẩn đoán ban đầu, vết phỏng của bệnh nhân ở mức độ nông, một số vết ở mức trung gian. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phòng ICU của khoa Phỏng, vì sáng nay huyết áp của người này vẫn không đo được. “Bệnh nhân bị phỏng vùng mặt, chúng tôi nghi ngờ theo dõi tình trạng phỏng đường hô hấp. Bên cạnh đó, bệnh nhân có biểu hiện vết bầm ở hạ sườn phải, bụng bệnh nhân mềm, nghi ngờ đa chấn thương sau tai nạn nên cần phải theo dõi tích cực”, BS Khoa thông tin. Yến Nhi

“Vào khoảng 5h sáng ngày 22/11, khi tôi đang trên xe di chuyển từ Bình Dương về nhà thì nhận được tin của đứa cháu. Với giọng hốt hoảng, cháu tôi nói “cháy hết rồi, cháy hết rồi”. Lúc đó, tôi nói cháu bình tĩnh để nói cháy chỗ nào. Cháu tôi bảo cháy ngay nhà của út. Nghe xong, tôi chỉ hỏi về tình hình vợ con chứ chưa biết nguyên nhân cháy là do xe chở dầu. Tôi bảo cháu chạy lại gần nhà xem sao. Một lúc sau, cháu gọi lại báo cho tôi biết nhà tôi cháy hết trơn rồi. Mọi người không ra được, vì xe bồn chắn ngang cửa”, anh Lê Văn Tuấn, người có vợ và 2 con tử vong sau tai nạn, vừa khóc vừa kể lại.

Anh Tuấn cho biết thêm, khi nghe cháu thông tin ban đầu, anh cũng còn hy vọng gia đình vợ con sẽ ổn. “Sau đó không lâu, cháu gọi điện báo lại những người trong nhà không ai còn sống sót, chân tay tôi rụng rời”- anh Tuấn nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người ở khu nhà cháy cho hay, khi nghe tiếng nổ lớn phát ra, đã dậy mở cửa xem và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. “Vừa mở cửa, tôi thấy lửa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao hơn 10m. Dọc đường, lửa cháy lan. Lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ trạm điện, rồi liên tiếp tiếng nổ từ nơi khác. Tôi hô hoán cả nhà dậy rồi phá cửa tường nhà phía sau để chạy thoát. Lúc đó, gia đình hàng xóm cũng chui ra từ cửa thông gió phía sau nhà, rồi đu cây xoài để xuống đất", bà Lệ kể lại.

Nhân chứng kể lại vụ việc



Xe bồn chạy gần 100km/h khi xảy ra tai nạn

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, xe bồn chở xăng dầu mang BKS: 93N-2689 đã chạy với tốc độ 96km/h khi xảy ra tai nạn vào rạng sáng ngày 22/11. Trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn cũng thường xuyên chạy với tốc độ trên 80km/h. Theo thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình cho thấy, vào lúc 3h39, xe bồn chạy với tốc độ 100km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Vào lúc 3h45, xe bồn chạy với tốc độ 101km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Đến 4h31, xe bồn liên tục chạy tốc độ trên 80km/h. Xe tăng tốc từ 85 km/h lên 93 km/h, đạt tốc độ 96km/h vào lúc xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cho biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn chỉ cho phép xe chạy tối đa 60km/h.

Chưa có quy định giờ lưu thông đối với xe bồn chở xăng

Chiều qua, 22/11 Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cho biết vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng do 10 khối dầu, 4 khối xăng từ xe bồn tràn vào nhà dân làm cháy 19 căn nhà, trong đó có hai căn bị cháy hoàn toàn.

Liên quan đến xe bồn chở xăng dầu xảy ra tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Phước - 9301S cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để xác minh thời gian đăng kiểm theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Xe bồn chở xăng dầu còn hạn kiểm định đến 10/12/2018. Cụ thể, theo giấy đăng kiểm, xe bồn mang BKS: 93N-2689, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH thương mại Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 11/6/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V TP Hồ Chí Minh.

Nói về quy định thời gian lưu thông đối với xe bồn, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đối với các xe chở chất dễ cháy nổ đăng ký hoạt động trên địa bàn, đơn vị xem xét đủ điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ mới cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, Cảnh sát PCCC không có thẩm quyền quy định giờ lưu thông cho các phương tiện này để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Theo cơ quan chức năng, do chưa có văn bản nào quy định giờ tham gia lưu thông đối với các xe chở chất dễ cháy nổ để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, nên những xe bồn chở xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), hóa chất... vẫn lưu thông trên đường vào bất kỳ thời gian nào, kể cả giờ cao điểm.

Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định là do xe bồn chở xăng dầu không kịp thắng gấp, tông vào xe ba gác lật ngửa, xăng dầu tràn ra phát cháy nhà dân. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết, mỗi căn nhà bị cháy được hỗ trợ 5 triệu đồng, 2 căn nhà có người thiệt mạng được hỗ trợ 20 triệu đồng, hỗ trợ 6 người tử vong mỗi người 10 triệu đồng.

HƯƠNG CHI ​