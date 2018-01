Thành lập đồn công an ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Công an TP.HCM, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hoạt động 24/24 với khoảng 550 lượt chuyến bay cất/ hạ cánh một ngày, cao điểm Tết lên đến 700 lượt. Lượng người ra vào cảng hàng ngày cũng tới 100.000 người, cùng 30-40.000 lượt xe các loại.

Những năm qua lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các vấn đề về an ninh trật tự và an ninh hàng không tại sân bay, tuy nhiên đây chỉ là những vụ việc nổi, còn nhiều vụ chưa được phát hiện kịp thời.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có một lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh tại sân bay, từ đó Công an TP đã báo cáo và được Bộ Công an đồng ý thành lập đồn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đồn có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự và tổ chức thực hiện các kết hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại cảng.

Ngoài ra đồn phải quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy… để điều tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an tại đây cũng có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo về tội phạm, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, hay tổ chức tuần tra, tiếp nhận khai báo tạm trú của người nước ngoài tại khu vực cảng.

