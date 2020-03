Thành phố Huế có tân Trưởng Công an

Quảng cáo

Chiều 16/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Huế.

Dự lễ công bố có Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh; Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ và Công an 27 phường trực thuộc…

Tại buổi lễ công bố, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng trong suốt thời gian công tác trong lực lượng Công an; khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban giám đốc đối với phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Nguyễn Viết Hoàng.

Lãnh đạo Công an Thừa Thiên Huế yêu cầu Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, với cương vị mới là tân Trưởng Công an thành phố Huế, cần phát huy những kết quả đạt được của mình, cũng như truyền thống của lực lượng Công an thành phố Huế; cùng tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Huế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thành phố Huế, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng hứa nêu cao tinh thần đoàn kết đơn vị, trách nhiệm trong công tác, phát huy truyền thống, những kết quả đạt được của Công an thành phố Huế cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngọc Văn