'Thi bơi qua sông' giữa cuộc nhậu, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Chiều hôm nay (ngày 30/8), người dân xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) phát hiện thi thể người đàn ông nổi tại bến đò Nam Bửu ven sông La Ngà (thuộc địa bàn ấp 8, xã Thanh Sơn).

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nông Trung Hải (34 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai).

Trước đó, vào chiều ngày 28/8, anh Hải cùng 3 người bạn ngồi nhậu bên bờ sông Đạ Quay (thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai).

Trong lúc cao hứng, anh Hải và 1 người bạn thi bơi qua sông Đạ Quay. Tuy nhiên khi bơi đến giữa dòng, anh Hải bị nước nhấn chìm, cuốn trôi mất tích, còn người bạn may mắn bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ và người dân nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy tung tích.

Đến chiều nay, thi thể anh Hải nổi lên tại bến đò Nam Bửu, ven sông La Ngà, cách nơi gặp nạn khoảng 80 km. Thi thể nạn nhân đã bị nước cuốn theo dòng chảy của sông Đạ Quay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ra đến tận sông La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai.

Công an huyện Đạ Huoai và Công an huyện Định Quán đang phối hợp hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

Kim Anh