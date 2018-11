Thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn sân bay Liên Khương

Ngày 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa chỉ đạo các ban ngành chức năng tăng cường quản lý thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, có nguy cơ uy hiếp đến hoạt động an ninh, an toàn hàng không tại khu vực Sân bay Liên Khương.

Thời gian gần đây, lực lượng kiểm soát viên không lưu tại sân bay này liên tục phát hiện vật thể “lạ” bay phát sáng tại khu vực đường băng, ảnh hưởng đến an toàn bay.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp công an huyện Đức Trọng và một số huyện thành lân cận tiến hành xác minh và phát hiện các vật thể “lạ” chính là flycam. Cụ thể, trong phạm vi bán kính khoảng 30 km với tâm điểm là Sân bay Liên Khương, có tới 16 trường hợp sở hữu và sử dụng flycam.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại khu vực Cảng hàng không, cơ quan chức năng đã đề nghị các chủ sở hữu, sử dụng flycam cam kết không sử dụng những thiết bị này, khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trước tình trạng hoạt động mua bán, sử dụng các thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nguy hại của việc sử dụng trái quy định các thiết bị này.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp tăng cường quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng thiết bị bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ theo quy định pháp luật; phối hợp Cục Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động mua, bán các thiết bị trên.

Chính quyền tỉnh cũng giao cho cơ quan công an rà soát, điều tra, xử lý các đối tượng sử dụng các thiết bị trên xâm phạm các mục tiêu trọng điểm đã xác định, khu vực cấm và khu vực an ninh - quốc phòng; các địa phương trong tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động an ninh, an toàn hàng không, trật tự an toàn xã hội.

