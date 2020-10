Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung 'bình thường trong điều kiện mới'

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/10, phóng viên đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc cuối tháng 9, báo chí đưa tin về việc gia đình ông Nguyễn Đức Chung muốn làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra, để điều trị bệnh ung thư. Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung và diễn biến điều tra trong những vụ án liên quan đến ông này ra sao?

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra, hiện tình trạng sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung “bình thường trong điều kiện mới”.

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc gia đình nộp đơn, xin thay đổi biện pháp ngăn chặn, Tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn này và đang xem xét. Tuy nhiên, qua đánh giá thấy tính chất nghiêm trọng, nên trước mắt chưa giải quyết biện pháp ngăn chặn. Các vụ án khác liên quan đến ông Chung vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại diện Bộ Công an nói thêm, Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam.

Trước đó vào ngày 25/9, tại kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội (kỳ thứ 16) khóa XV, diễn ra với nội dung duy nhất là kiện toàn nhân sự cấp cao của UBND thành phố Hà Nội. 100% đại biểu HĐND TP đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Trước khi bị bãi nhiệm, ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Chung bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng).

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Sau khi có quyết định đình chỉ về sinh hoạt Đảng, các chức danh bên Đảng và chức danh chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngày 3/9, thường trực HĐND TP Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung.

