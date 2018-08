Thời tiết 5/8: Cảnh báo lũ quét và sạt lở vùng núi phía Bắc

Trong ngày hôm nay Bắc Bộ chịu sự chi phối của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc nối với vùng xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5000m, trên cao áp cao cận nhiệt đới tăng cường và lấn về phía tây đẩy vùng xoáy thấp dịch chuyển dần sang phía Tây. Vùng xoáy thấp trên trục rãnh áp thấp này có xu hướng hoạt động yếu dần mưa có xu hướng giảm dần, tập trung ở vùng núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ có mưa rất to; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Do trời nhiều mây, âm u nên nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ t ít có sự thay đổi so với hôm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến chỉ khoảng 27-30 độ C. Trong khi đó ở phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 28-31 độ C.

Do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên tình trạng nắng nóng trong ngày mai có xu hướng giảm dần chỉ còn xảy ra một vài nơi ở các tỉnh ven biển miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-36 độ C, riêng một số nơi ở khu vực Quảng Nam đến Phú Yên có thể có mức nhiệt cao hơn 36 độ C. Khoảng thời gian chiều tối và đêm mưa dông xuất hiện rải rác ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Thời tiết trên khu vực Tây Nguyên và nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh nên chiều tối và đêm nay mưa dông vẫn xuất hiện trở lại ở nhiều nơi. Nền nhiệt cao nhất ngày tại khu vực này chỉ từ 27-30 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-32 độ C.

