Thời tiết 6/8: Vùng áp thấp vừa xuất hiện trên Biển Đông

Tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm vì thế trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đôi lúc giảm mây, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 30-32 độ C.

Gió Đông Nam cũng ảnh hưởng tới các tỉnh Trung Bộ làm suy giảm hiệu ứng gió phơn, chấm dứt nắng nóng ở miền Trung, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phổ biến trong khoảng từ 33-35 độ C, về chiều và tối ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, vì thế ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh và như vậy cũng có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28-30 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-32 độ C.

Ngoài ra trên biển ở khu vực giữa biển Đông đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ này có một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Đông cần hết sức lưu ý tới diễn biến của vùng áp thấp này.

LINH ANH