Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến hết thứ Hai tuần tới, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, tuy nhiên vào chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ Ba (23/7), mưa dông tăng lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng chấm dứt.

Tại Hà Nội, từ nay đến hết thứ Hai tuần tới có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Chiều và tối (từ 16h-22h) có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày thứ Ba đến hết thứ Sáu, trời nhiều mây hơn, mưa dông xuất hiện rải rác trong ngày, riêng ngày 24, 25 cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nắng nóng chấm dứt.

Trong khi đó, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng), nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ.

Tại các tỉnh miền trung, tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ thứ Năm tuần tới, nắng nóng sẽ dịu dần, chiều tối có mưa dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ thứ Ba, chiều và tối có mưa dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, lượng dòng chảy trên các sông miền trung tiếp tục suy giảm, thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Mực nước các hồ chứa thủy điện xuống thấp, một số hồ xuống xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết như Trung Sơn (Thanh Hóa), Sông Tranh 2 (Quảng Nam), Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom (Bình Định). Tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vẫn diễn ra tại các tỉnh Nghệ An đến Ninh Thuận. Tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt hơn.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến hết thứ Hai tuần sau sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Từ thứ Ba, mưa dông sẽ gia tăng. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ tại TPHCM trong tuần tới dao động từ 24-33 độ.

- Nguyễn Hoài