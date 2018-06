Thời tiết chủ nhật 17/6: Bắc Bộ mưa nắng đan xen

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Ban ngày, mưa có xu hướng tạm thời giảm, trời nắng mây đan xen với nhiệt độ phổ biến từ 30 – 32 độ C.