Thụ lý đơn tố cáo của người bỏ 200 triệu làm đường dân sinh

Liên quan đến nội dung tố cáo cán bộ Công an xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tối 25/6, trao đổi với Tiền Phong, người tố cáo là ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của ông đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo đơn tố cáo của ông Bùi Hoàng Anh, do trước đây là đoạn đường đất, trời mưa trơn trợt gây khó khăn trong việc đi lại của bà con trong ấp nên ngày 4/5, ông có nhận hỗ trợ cùng người dân ấp 6 xã Tân Thạnh Đông tráng nhựa một đoạn đường nông thôn dài khoảng 100m, rộng 3m. Chi phí làm đường do nhân dân tự đóng góp. Tuy nhiên, khi đang thi công làm đường thì Công an xã Tân Thạnh Đông đến lập biên bản và yêu cầu ngừng thi công.

Ông Bùi Hoàng Anh khẳng định, sau đó có 3 người của Công an xã Tân Thạnh Đông còng tay rồi áp giải ông về UBND xã Tân Thạnh Đông. Đến gần 10 giờ sáng 5/5 ông Anh mới được cho về nhà.

Con đường ông Bùi Hoàng Anh hỗ trợ người dân tráng nhựa.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Công Duyên – Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông trả lời một tờ báo điện tử rằng, lực lượng chức năng của xã buộc sử dụng công cụ hỗ trợ và có còng tay khống chế ông Bùi Hoàng Anh để áp giải vào trụ sở nhằm ngăn ngừa hậu quả xảy ra!?.

Đồng thời báo Công an huyện Củ Chi cử cán bộ đến làm việc với ông này. Tuy nhiên kết quả điều tra của công an cho thấy, chưa có đủ căn cứ cấu thành tội chống người thi hành công vụ. Do đó đã xử lý ông Bùi Hoàng Anh hành vi cản trở người thi hành công vụ, hành vi gây rối trật tự công cộng và cho gia đình bảo lãnh.

Theo ông Duyên, khu vực đường ông Hoàng Anh thi công trái phép là mương nước duy nhất, nếu bị lấp đi thì không biết nước đổ về sẽ thoát đi đâu, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, ông Bùi Hoàng Anh khẳng định, ông chỉ hỗ trợ người dân 30 xe cát, 30 xe đá và chi phí thuê nhân công. Tổng cộng cũng gần 200 triệu đồng. Mục đích chủ yếu làm cho đường sạch đẹp, tạo vẽ mỹ quan và thuận lợi cho bà con nhân dân ấp 6 trong việc đi lại.

Hiện UBND xã vẫn còn giữ 1 chiếc xe lu và chiếc xe máy của ông. Theo ông Bùi Hoàng Anh, ông thừa nhận việc làm đường khi chưa xin phép là do ông chưa hiểu biết rõ quy định. “Tuy nhiên, việc họ có hành vi còng tay, bắt giữ tôi là trái pháp luật. Qua sự việc trên tôi cảm thấy bức xúc, tinh thần hoang mang”, ông Anh nói.

