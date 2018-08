'Thủ phủ ma túy' Lóng Luông: Vẫn đóng chốt, tuần tra hằng ngày

Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, gần hai tháng sau cuộc vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, tức Thuận chột), Công an tỉnh Sơn La đang hoàn hiện hồ sơ, chuẩn bị tổng kết vụ án để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Chống người thi hành công vụ"; "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Ngoài công tác mở rộng điều tra đối với các bị can, người liên quan, Công an tỉnh Sơn La cũng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát tổng hợp để đề xuất, xem xét hình thức hỗ trợ người dân địa phương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

"Ngày 18/8, Công an tỉnh Sơn La cùng công an các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ tổ chức buổi giao lưu thể thao với người dân bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Theo đó, tại Lóng Luông sẽ có hai đội bóng nam tham cùng với các đội bóng của công an tỉnh, huyện", thượng tá Trần Thanh Sơn thông tin.

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La.

Theo thượng tá Sơn, gần hai tháng sau khi tiêu diệt hai ông trùm, Công an Sơn La vẫn duy trì tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sỹ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và kiên trì vận động những đối tượng liên quan tới hai trùm ma túy đã bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt... Kết quả đến sáng 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga. Còn tại nhà Nguyễn Thanh Tuân, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Nguyễn Hoàn