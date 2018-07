Thủ tướng chốt nghỉ Tết Âm 9 ngày, Tết Dương hoán đổi ngày

Cục thể, với dịp Tết Dương lịch 2019, nghỉ Thứ 2 ngày 31/12 và Thứ 3 ngày 1/1/2019; đi làm bù vào Thứ 7 ngày 5/1/2019. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày từ Thứ 7 ngày 29/12 tới hết Thứ 3 ngày 1/1/2019.Dịp Tết Âm lịch 2019, Thủ tướng đồng ý với phương án 1 của Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, tức nghỉ 2 ngày trước tế và 3 ngày sau tết. Nhưng do trùng ngày nghỉ hàng tuần, và nghỉ bù nên người lao động được nghỉ tổng cộng 9 ngày.Cụ thể, nghỉ từ Thứ 7 (ngày 2/2/2019) đến hết Chủ Nhật (ngày 10/2/2019), tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Như vậy, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày.Dịp lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, Thủ tướng cũng đồng ý với phương án hoán đổi ngày đi làm và ngảy nghỉ. Theo đó, nghỉ từ Thứ 2 ngày 29/4/2019 đến hết Thứ Tư ngày 1/5/2019, tổng 5 ngày liên tục. Do được nghỉ Thứ 2 ngày 29/4 nên người lao động phải đi làm bù vào Thứ Bảy ngày 4/5.Với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, và ngày Quốc khánh 2/9, do không trùng, không đổi ngày đi làm và ngày nghỉ nên người lao động được nghỉ 1 ngày.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng LĐ-TB&XH thông báo việc thực hiện nghỉ lễ, tết trên.Lịch nghỉ trên chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Lê Hữu Việt