Thủ tướng: Đẩy lùi dịch Covid - 19, nhưng phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế

Chiều 17/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà còn an toàn một cách tự nhiên nhờ vào các điều kiện thời tiết rất thuận lợi. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt, khách du lịch đến Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn mà để khỏe mạnh hơn và có những trải nghiệm thú vị.

“Tôi xin nhấn mạnh với toàn xã hội, không chỉ là du khách mà cả với nhà đầu tư, Việt Nam là môi trường kinh doanh, môi trường sống an toàn, hấp dẫn, có nhiều tiềm năng cho những trải nhiệm và sự nghiệp kinh doanh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những tác động từ dịch bệnh, nhiều ngành đã chuyển nguy thành cơ, xử lý thành công nhiều lĩnh vực, như vấn đề nông sản, hàng hóa ứ đọng thời gian qua đã được giải quyết căn bản. Nhiều doanh nghiệp đã có cách làm sáng tạo để khôi phục xuất khẩu, nhập khẩu, rồi sản xuất dịch vụ bình thường.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng một lần nữa lưu ý, phòng chống virus corona không khó bằng phòng chống sự trì trệ. Thủ tướng đề nghị phải chống bằng được loại virus này. Song điều rất đáng mừng là trước diễn biến dịch vừa qua, Chính phủ thấy vui và ghi nhận vì không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiện trên nóng, dưới lạnh, hay trên nóng, dưới nóng, giữa lạnh.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải nhanh chóng, khẩn trương vào cuộc và tăng tốc. Khó khăn chính là cơ hội để vượt lên, kiến tạo lại nền tảng bền vững hơn, để đạt được thành quả to lớn hơn. Với dịch Covid-19, chúng ta phải bình tĩnh, đương đầu để vượt qua.

“Khi tôi nói phải bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân, nhưng Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ. Thay vào đó chúng ta chọn giải pháp khó hơn là duy trì việc đi lại của người dân, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - thương mại, vừa đảm bảo an toàn cho người dân”, Thủ tướng cho hay.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia và các địa phương kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, đồng thời giảm thiểu tác động đến cuộc sống người dân, nền kinh tế, kiên quyết giữ vững, phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đặt ra. Hoàn thành “mục tiêu kép” này mới gọi là thành công.

Thủ tướng cũng kêu gọi người dân yên tâm, đặt niềm tin vào Quốc hội, Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Nếu không có sự ủng hộ, đồng lòng, hợp tác của người dân thì sẽ thất bại. Vì vậy Chính phủ muốn người dân ủng hộ và có trách nhiệm trong “cuộc chiến” này.

“Trong xã hội có người quá hoang mang, lo lắng không cần thiết, án binh bất động, không làm gì, không hoạt động. Nhưng cũng có người chủ quan, coi thường, không làm theo yêu cầu ngành y tế đặt ra. Trong chiến dịch lần này, chúng ta cần phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, TT&TT xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Luân Dũng