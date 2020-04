Thủ tướng gửi thư cho kiều bào kêu gọi chung sức phòng, chống dịch COVID-19

Trong thư Thủ tướng viết: COVID-19 là đại dịch nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh trên toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.

Đảng, Nhà nước ta đã có những chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, kiên quyết nhiều giải pháp phòng chống dịch ngay từ sớm và áp dụng mức độ cao hơn so với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Việt Nam đang kiểm soát được tình hình, đạt những kết quả tích cực bước đầu với 50% số lượng người nhiễm được chữa khỏi bệnh và đặc biệt là chưa có trường hợp nào tử vong, được WHO và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đạt được những kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, các đoàn thể… cũng như sự đoàn kết, đồng lòng chung tay hành động của toàn dân tộc, trong đó có những đóng góp, ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ quý báu, thiết thực cả về vật chất, tinh thần của bà con đối với công tác phòng chống dịch ở trong nước thời gian qua.

Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng tinh thần đoàn kết, nhân ái, tương trợ, giúp đỡ quý báu đó, đồng thời biểu dương nỗ lực của kiều bào, người lao động, sinh viên, học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở các quốc gia vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, tuân thủ quy định của nước sở tại để bảo vệ mình và cộng đồng. Những hành động đó thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa và tinh thần vượt khó của dân tộc ta, nhân dân ta.

Hoan nghênh các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài yên tâm ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này, Thủ tướng đề nghị các Cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hợp tác với các cơ quan hữu quan nước sở tại, bảo đảm quyền lợi, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, đồng thời, khẳng định tinh thần tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, tiếp tục nỗ lực phối hợp hành động và chia sẻ khó khăn với tất cả các nước để sớm giành thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi: “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19!”. Thực hiện Lời kêu gọi này, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao trách nhiệm, đề cao tinh thần tự bảo vệ mình chính là bảo vệ gia đình và xã hội; nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và các quy định của các nước sở tại, nhất là giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, ngăn chặn dịch bệnh lây lan”, trong thư Thủ tướng viết.

Theo Thủ tướng, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn nhiều vất vả, khó khăn phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của tất cả chúng ta, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Với những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch đến nay, cùng với sự đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Văn Kiên