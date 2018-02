Thủ tướng yêu cầu chưa tăng các loại giá, phí

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại bài học kinh nghiệm cũng như thành công của đội tuyển U23 Việt Nam là ý chí kiên cường, quyết tâm cao và tính kỷ luật, tinh thần đồng đội. Thủ tướng cho rằng, điều này không chỉ cho bóng đá mà cho cả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, mỗi bộ, ngành, địa phương.

Cùng với kết quả năm 2017, được quyết định trong 2 quý cuối năm, khi kết thúc quý I/2017, sụt giảm nghiêm trọng các chỉ tiêu, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ, đồng bộ hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, chúng ta đã đạt kết quả bứt phá. Đây là bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tiếp đà năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực tháng đầu năm 2018. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) tăng đến 53,4 điểm, cao nhất ASEAN, cao hơn cả Hàn Quốc, Trung Quốc. Điều này thể hiện niềm tin lớn của người tiêu dùng và xã hội.

Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,9%; khách du lịch quốc tế tăng đến 42%, đạt trên 1,4 triệu lượt người; doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao, trong đó có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới và có thêm trên 4.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, không thể lơ là, chủ quan, thỏa mãn với kết quả của tháng 1/2018. Tinh thần của U23 Việt Nam, tinh thần và cách làm như những tháng cuối năm 2017 phải được thể hiện trong quý đầu năm 2018.

Tháng 2 là tháng rét đậm rét hại đang diễn ra, đặc biệt là tháng có Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của nhân dân. Vào Tết Nguyên đán, yêu cầu về cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ như thế nào… Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, giá tiêu dùng tháng 1/2018 tăng 0,51%, là mức tăng cao so với cùng kỳ, đặt ra đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa trong điều chỉnh giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế để bảo đảm CPI tăng dưới 4% như mục tiêu đặt ra trong năm nay.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt những trung tâm lớn trước mắt chưa tăng các loại giá, phí có liên quan. Phải quản lý tốt giá cả tiêu dùng với giải pháp cụ thể, căn cơ hơn.

Tại phiên họp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn 9-10 hội nghị chuyên đề lớn, có tính chất quốc gia để lắng nghe, tháo gỡ, xử lý vấn đề tốt hơn, đồng bộ hơn. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về việc sau Tết sẽ diễn ra các lễ hội ở địa phương, quản lý Nhà nước làm sao cho tốt, không để tình trạng lộn xộn, gây dư luận bất bình, nhất là tình trạng lãng phí, chấm dứt tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội.

Luân Dũng - Văn Kiên