Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Nghệ An

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu mới trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,0% tăng gấp 1,57 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 75,14% năm 2015 lên 78,64% năm 2019.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 258/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn bình quân cả nước. Tính từ năm 2016 đến tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 520 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 67.565,97 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Trong đó các cấp uỷ đã quan tâm công tác tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, triển khai các giải pháp phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, trong nội bộ. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị được quan tâm sâu sắc. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn một số hạn chế, khuyết điểm như chưa thu hút được các dự án lớn có tính đột phá, tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách; chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách khó đạt so với mục tiêu đề ra. Khu vực miền Tây của tỉnh còn gặp khó khăn, TP Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng tại địa phương; biểu dương Nghệ An đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực Ban Bí thư mong muốn trong thời gian tới Nghệ An sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Trên cơ sở đó tăng quy mô của nền kinh tế; tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh, nỗ lực đứng top 10 của cả nước, phát huy đa dạng các nguồn lực để phát triển nhằm ổn định, nâng cao đời sống của người dân.

Trong đó phải xem tiềm năng về con người là một lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, bởi người dân Nghệ An có đặc tính cần cù, chịu khó. Ngoài ra, địa phương cần phải chú trọng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống; bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Bên cạnh đó hoạt động thu hút đầu tư phải tập trung công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao.

